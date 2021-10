John van den Brom twijfelt niet na drie nederlagen op rij: "Kan mijn spelers niets verwijten"

Na de pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Dinamo Zagreb wil Genk donderdagavond het Olympic Stadium niet zonder punten verlaten. Bovendien heeft de bekerwinnaar iets recht te zetten na de uitnederlaag van afgelopen zondag bij Charleroi.

De Europa League van Genk tot dusver? Onvoorspelbaar. Net op het moment dat de Limburgers het zwaar kregen in Wenen, scoorde Onuachu de verlossendetreffer. In eigen huis woog Genk dan weer te licht voor Dinamo Zagreb (0-3). Wat wordt het morgen tegen West Ham United, het nummer zes uit de Premier League?

"Het klopt dat de resultaten de laatste weken niet goed zijn. Maar ik kijk ook altijd naar het geleverde spel. En wat dat betreft, heb ik mijn spelers niets te verwijten", gaf John van den Brom woensdag aan op zijn perspraatje.

De Nederlandse T1 weet dat Genk voor een loodzware opdracht staat donderdag, zeker na de nederlaag tegen Zagreb, gevolgd door een 0 op 6 in de Jupiler Pro League. "Geloof me, we staan hier vol vertrouwen en met veel motivatie. Dat het stadion hier donderdag vol zal zitten, moet ons een boost geven. Al besef ik maar al te goed dat we zeer sterk voor de dag zullen moeten komen om hier iets mee te nemen. Maar nogmaals: daar hebben we de kwaliteiten voor."