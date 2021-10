Vanhaezebrouck wil uniforme regels over het hele veld: ""Laat je veel toe? Doe dat dan ook in de zestien"

De beslissingen van de scheidsrechters kwamen maandag in Extra Time ook nog eens ter sprake. Vooral over wanneer de VAR nu moet ingrijpen en wanneer niet. Want dat is voor niemand meer duidelijk.

Zeker niet voor Hein Vanhaezebrouck toen hij hoorde dat Frank De Bleeckere zei dat de VAR had moeten tussenkomen bij de penaltyfase op Bezus en niet bij die van Kouamé tegen STVV. "Ik vind dat Bezus zit te wachten op die hand, dus is het een schwalbe. Maar hij wacht wel tot er contact was. Zonder die hand op zijn schouder, zal Bezoes niet vallen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Als ik de penalty van Anderlecht zag, had die spits al de intentie om te vallen voor hij geraakt werd. Voor onze penalty zegt het Referee Department: de VAR had moeten tussenkomen omdat het contact geen aanleiding was tot de val. Maar dat was het net wel."

"Bij mij is het heel simpel: de VAR is ingevoerd om fouten recht te zetten. Hoe kan het dan dat de VAR niet mocht ingrijpen bij Anderlecht als het geen penalty was?"

Vanhaezebrouck ziet het grote verschil tussen fouten in de zestien en elders op het veld. "De scheidsrechters durven niet meer tussenkomen. We zitten in een andere sport, waar heel wat zaken niet meer mogen in het strafschopgebied, maar wel op het middenveld", aldus Vanhaezebrouck. "Laat je veel toe? Doe dat dan ook in de zestien."