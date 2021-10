🎥 Straf! Een deel van het dak van de Bosuil is ingestort door de storm

Radja Nainggolan heeft zojuist een video gedeeld van de staat van de Bosuil na het noodweer van gisteravond. Zo zou een deel van het dak van het stadion zijn weggewaaid.

In het noorden van het land werden vannacht krachtige windstoten gemeld. De rukwinden waren zo sterk dat grote schade werd gemeld, ook op de Bosuil. Een deel van het stadiondak is er gisteravond afgewaaid. Radja Nainggolan zegt in de onderstaande video dat "alles gewoon kapot is" en toont de omvang van de schade.

Het zou gaan om een deel van het dak van tribune 1. De volgende thuiswedstrijd van Antwerp is komende zondag tegen Club Brugge. Het is nog niet duidelijk of de brokken voor problemen kunnen zorgen voor deze wedstrijd.