Union helemaal bovenaan in het klassement, maar onderaan qua budget: "Het is dus best verbazingwekkend"

Het feest blijft maar duren bij Union SG. Mits winst tegen Seraing komen ze zeker even alleen aan kop. Maar dat ze nu gedeeld eerste staan met Club Brugge is al bijzonder straf te noemen. Mede-eigenaar Alex Muzio maakt het zelfs nog wat straffer.

"Dit is het resultaat van lang werk. We hebben veel tijd gestoken in het werven van de juiste spelers qua mentaliteit. We hebben fors geïnvesteerd in het oefenterrein zodat de spelers zich kunnen ontwikkelen", zegt hij in La Meuse. "We hebben geïnvesteerd in de sportstaf, in de medische staf, we hebben een goede sportdirecteur. En al deze dingen zorgen ervoor dat de club goed draait."

En dat met een heel bescheiden budget. "Zonder in te gaan op specifieke cijfers, zal ik ons ​​in plaats daarvan vergelijken met andere clubs. Seraing heeft het kleinste budget, gevolgd door Oostende. En dan zijn wij er nog. Het is dus best verbazingwekkend om aan de leiding te staan ​​met het op twee na kleinste budget van D1A."