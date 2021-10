"Zien wat er in januari zal gebeuren" - Topclubs dringen aan, megatransfer op komst in Jan Breydel?

Charles De Ketelaere, Hans Vanaken en Noa Lang zijn de absolute toppers bij Club Brugge. En dat is ook de topclubs niet ontgaan.

De kans dat Lang en De Ketelaere na volgende zomer nog op Jan Breydel spelen? Die slinkt eigenlijk met de minuut.

Premier League of Milaan?

AC Milan liet zich ondertussen al horen voor Noa Lang, maar het prijskaartje zou kunnen oplopen tot 40 miljoen euro.

De Italianen zouden zeker 30 miljoen euro veil kunnen hebben voor de Nederlander, al is er ook interesse uit de Premier League. "Het liefst houden we hem tot de zomer, maar we zullen zien wat er in januari zal gebeuren", aldus coach Clement.