Jeugdproduct Club Brugge bezorgt Waasland-Beveren in allerijl volle buit tegen Lommel

In 1B is er een tweede interessante wedstrijd gespeeld op zondagavond, waarin het venijn in de staart zat.

Waasland-Beveren heeft de volle buit gepakt tegen Lommel, maar het moest daarvoor wel tot het absolute gaatje gaan. 2-1 Maderner had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht, maar Belghali wist op het uur gelijk te maken voor de Limburgers. Clubjeugdproduct Schoonbaert kon in de laatste minuut alsnog voor de 2-1 zorgen, waardoor de Wase Leeuwen nu alleen tweede zijn op zeven punten van leider Westerlo.