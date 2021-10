Kompany tilt niet te zwaar aan defensieve problemen tegen Beerschot: "Ik wijt het aan concentratie"

Eindelijk nog eens drie punten voor Anderlecht. Goed voor het moraal, maar zouden de verdedigers van paars-wit straks met hetzelfde gevoel in bed kruipen. Dat defensieve bleek weer een probleem.

Beerschot scoorde zeven keer in elf wedstrijden en deed er daar op Anderlecht 2 bovenop. Voor Vincent Kompany kon het deze keer met de mantel der liefde bedekt worden. "Ik heb het gevoel dat er bij elke wedstrijd die Anderlecht speelt mensen zijn die het positieve en het negatieve zien."

"Kijk, wij wilden een combinatie van spel tussen de lijnen en diepgang. En zo veel kansen creëren. Dat is goed gelukt. We hebben veel kansen gehad. We scoren ook vier goals, maar op een bepaald moment was de focus verdwenen. We zaten iets te comfortabel in ons spel en op dat moment werd Beerschot ook gevaarlijk."

Maar Kompany gaat er niet te zwaar aan tillen. "Ik heb vorig weekend al genoeg gebruld", grijnsde hij. "Ik wijt het deze keer aan concentratie, want tegen Gent, Brugge of Standard gaven we die kansen niet weg. We hebben heel volwassen gespeeld tot een bepaald moment en dan de concentratie verloren. Ik heb het intussen al bekeken en ik zie alleen maar oplossingen.