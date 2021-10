Antwerp reageert op zaak rond de voetbalbelgen op wedstrijdblad: "Zien dat regel omgekeerd effect heeft"

Antwerp wil komaf maken met de zes Belgen op het wedstrijdblad. Dat nieuws lekte begin deze week uit. En er is nu ook gereageerd op de zaak.

De KBVB schrijft voor dat er in de 18-koppige wedstrijdselectie minimaal zes voetbalbelgen moeten opgenomen zijn.

Dat zijn Belgen of buitenlanders die een deel van hun opleiding in ons land kregen. Antwerp is van mening dat dit in strijd is met de regelgeving van het vrije verkeer van werknemers en met het vrije concurrentiebeginsel. In andere competities gelden er immers andere wetten.

Omgekeerd effect

"We zijn niet tegen een regel, maar stellen vast dat deze een omgekeerd effect heeft", aldus Sven Jaecques in De Zondag. "Middelmatige Belgische spelers worden overbetaald."

"Buitenlandse investeerders kopen ze om ze op de bank te zetten en te spelen met buitenlandse talenten. We willen daar een debat over."