Gent, Union & Anderlecht VS Genk, Beerschot en Standard

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

AA Gent

De Buffalo's hebben er opnieuw een prima week opzitten. Winst in Europa in Belgrado en zo een knappe 9 op 9 in de Conference League en ook stevig gepresteerd in de Jupiler Pro League.

Op bezoek bij KRC Genk speelden de Gentenaars een prima partij, waardoor de weg naar boven in de klassering nu echt in gang lijkt gezet en met Bezus alweer als prima draaischijf.

Union blijft verbazen

Union heeft nu ook de scalp van Eupen weten te pakken in een topper waarvan we nooit op voorhand hadden verwacht dat het een topper zou zijn.

En dus staat de promovendus nu helemaal alleen op kop, want het heeft nu twee punten meer dan Club Brugge.

© photonews

Anderlecht leeft weer

Na vier gelijke spelen was het voor Anderlecht hoog tijd om nog eens te gaan winnen. Tegen hekkensluiter Beerschot was het van moeten.

En het zou ook lukken. Met degelijk voetbal, hoog opkomende flanken en uiteindelijk vier goals tot gevolg blijft paars-wit bijwijlen echt wel swingen.

FLOP

Genkse crisis

Het is crisis in Genk. Zelfs coach John van den Brom heeft het nu zelf toegegeven. En dus is het echt wel tijd om er iets van te maken.

Een onzichtbare Onuachu en een ploeg zonder vertrouwen, dat helemaal doodziek lijkt. De komende weken zal het van moeten zijn.

Beerschot

Het goede nieuws: Beerschot scoorde nog eens twee keer en toont zo een klein beetje beterschap in vergelijking met de voorbije weken.

© photonews

Maar door de resultaten in andere duels is de kloof met de ploegen voor hen voor de Mannekes toch wel opnieuw groter geworden. En dus is het met 2 op 36 hoog tijd om punten te pakken.

Standard

Standard had een goede doelman Bodart nodig om niet te gaan verliezen op bezoek bij Cercle Brugge. Het speelde zeker geen goede match.

De trainerswissel heeft nog niet het verwachte resultaat opgeleverd. Misschien dat het toch effectief aan de kwaliteit van de kern ligt?