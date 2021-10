Rode Duivel koestert geen wrok: "Op een dag keer ik door de grote poort terug naar Anderlecht"

Alexis Saelemaekers is tegenwoordig een basisspeler van AC Milan én een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Nochtans werden er veel vraagtekens achter zijn naam geplaatst toen hij RSC Anderlecht verliet.

Zelf had Alexis Saelemaekers zijn vertrek bij RSC Anderlecht ook iets grootser voorgesteld. “Ik had liever gehad dat ze me een schouderklop hadden gegeven en me hadden gefeliciteerd met wat ik voor Anderlecht heb gedaan.”

“Maar ik koester geen wrok”, aldus Saelemaekers in Sport/Footmagazine. “Ik ben door de kleine deur naar buiten gegaan. Maar ik heb me voorgenomen om op een dag langs de grote poort terug te keren.”