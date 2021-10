Anderlecht is club van hart van advocaat, maar: "Wil gratis werken voor Vincent Mannaert"

Sven Mary is een topadvocaat in ons land en ook een voetbalsupporter, die zelf ooit nog voetbal speelde.

Zo was hij altijd fan van Anderlecht, de club van zijn hart. Ooit speelde hij zelfs nog met Pär Zetterberg. Toch wil hij werken voor Club Brugge ooit: “Mijn allergrootste wens is twee jaar meelopen met Vincent Mannaert”, klink het in Het Laatste Nieuws.

Gratis

“Wat Club Brugge verwezenlijkt heeft, dat is fenomenaal. Dat gaat over veel meer dan voetbaltransfers, hij is ook een vriend van me. We hebben samen rechten gestudeerd en speelden samen in het universiteitsteam van de VUB.”

“Vincent moest door onze familienamen altijd net voor mij examen afleggen. Ik wil echt twee jaar met hem meelopen en die wereld induiken. For free. Gratis.”