Het gaat beter met City-fan die uit coma ontwaakte: "De tranen rolden over zijn wangen"

Het gaat beter met Guido De Pauw, de 63-jarige man die in coma lag nadat hij een slag kreeg van een Club Brugge-supporter. Hij is uit zijn coma ontwaakt en het gaat elke dag wat beter.

“Hij probeert te praten en beweegt goed", zegt zoon Jurgen opgelucht in HLN. “Volgens de dokters zal hij in zijn hersenen wel littekens overhouden van de puntbloedingen. Wat dat als schade zal geven, weten we nog niet. Dat zal nog moeten blijken. Ook de dokters noemen deze evolutie erg positief. We trekken ons daaraan op, zeker na de eerste berichten, toen het werkelijk alle kanten uit kon en het er op een gegeven ogenblik heel slecht uitzag."

Intussen wordt Guido met mondjesmaat op de hoogte gebracht van het gebeurde. “We zijn heel voorzichtig met wat we mijn vader vertellen. We hebben hem gezegd dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Dat de politie de daders heeft opgepakt. En dat supporters van Club Brugge zich over hem hebben ontfermd. De tranen rolden over zijn wangen. Mijn vader reageerde emotioneel en was erg aangedaan. Zodanig zelfs dat zijn lichaam op een bepaald moment begon te schokken. We proberen hem daarom verdere info te besparen. Anders is vader te onrustig en maakt hij zich zorgen. Dat komt zijn herstel niet ten goede. “