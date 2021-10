Thorgan Hazard als joker belangrijk voor Dortmund: "Soms is dat makkelijker"

Thorgan Hazard was dinsdag de held van zijn team Borussia Dortmund, want hij zorgde voor de verlossing.

Borussia Dortmund had het zeker niet onder de markt tegen Ingolstadt uit de Duitse tweede klasse, maar uiteindelijk werd dan toch gewonnen.

Invallen

In het laatste halfuur werd het verschil gemaakt. Met dank aan invaller Thorgan Hazard, die de Borussen mee over de streep trok.

"Het belangrijkste is om je te plaatsen in de Beker en dat is gelukt. Soms is het makkelijker om in te te vallen en het verschil te maken dan aan een match te beginnen."