Kompany legt uit waarom jeugd geen kans kreeg in de Beker: "Maar over hoe we onze jongeren begeleiden, moet niemand ons lessen geven"

Vincent Kompany koos voor een sterk elftal tegen La Louvière. Misschien niet zijn allersterkste, maar wel eentje zonder jonge gasten. Kristian Arnstad en Mario Stroeykens zaten zelfs in de tribune. Achteraf legde hij uit waarom.

"Kijk, de competitie van die jongens is héél belangrijk en ook de concurrentie binnen de ploeg is belangrijk. Wij bekijken alle minuten van alle spelers in zowel de A- als B-ploeg. Als een jonge speler van Anderlecht én bij de U21 presteert én de juiste ingesteldheid toont, zal hij altijd een kans krijgen van mij", aldus Kompany.

Maar momenteel zijn er andere zaken belangrijk. "Eerst en vooral: we hadden niet verwacht dat we hier met 1-7 gingen winnen. Ten tweede: ik heb in mijn kern 15 jongens die met de U21 spelen om volgend seizoen in 1B te kunnen aantreden. Dat is belangrijk voor hen, maar ook héél belangrijk voor de toekomst van de club. Die zeven matchen op rij die ze wonnen, is prioritair voor mij. Maar als ik een kans voel zal ik ze de kans geven."

Verrast

Kompany had zich na de vlotte zege wel niet verwacht aan vragen over de jeugd. "(lacht) Ja, dat verrast me wel. Maar als er één ding is waar we geen lessen moeten in krijgen, dan is het wel over wat we met de jeugd moeten doen. Daarin staan we ver boven de rest. We weten wanneer ze kansen moeten krijgen."