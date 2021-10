Hoopvol debuut van jongeling bij Beerschot: "Jongensdroom, ik speel al sinds mijn achtste voor de club"

Bij Beerschot mocht gisteren Ilias Sebaoui opdraven. De 20-jarige middenvelder liet zich meteen opmerken met een Zidane-beweging waarna hij Vaca de 4-0 voorschotelde.

“Debuteren met een assist, veel mooier wordt het niet”, reageerde hij met de glimlach bij GvA. “Ik speel sinds mijn achtste voor de club. Het is een ­jongensdroom om minuten te krijgen bij de eerste ploeg. Fantastisch dat dit is gelukt. Toen de coach me naar de bank riep, voelde ik kriebels in de buik. Maar daarna ben ik er toch in geslaagd om ­rustig te blijven en mijn taken uit te voeren."

Een eersteling die hij zal koesteren. "Mijn truitje krijgt straks een mooie plaats in mijn kamer. Inkaderen en ophangen. We hebben heel lang op deze zege gewacht. Na de 0-1 zag je dat er nog wat stress in de ploeg zat, maar na de pauze hebben we toch het verschil kunnen maken. Aan ons om die lijn zaterdag door te trekken.”