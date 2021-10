Karim Belhocine is er klaar voor: "Standard wordt een moeilijke trip, maar we zijn gewapend"

KV Kortrijk gaat deze zaterdag op bezoek bij Standard, waar hun voormalige trainer Luka Elsner aan de slag is. Bij Kortrijk zijn ze nog niet vergeten hoe de coach Kortrijk enkele weken geleden in de steek liet.

Luka Elsner kondigde enkele weken uit het niets zijn vertrek aan bij KV Kortrijk. Hij werd de opvolger van Mbaye Leye als trainer van Standard. Bij Kortrijk zijn ze nog niet vergeten hoe de Sloveense trainer hen in de steek liet: "KV Kortrijk reist met vertrouwen en vooral heel gemotiveerd naar Standard waar de spelers hun ex-trainer zullen terugzien. Zoals Pape Gueye zei: “We zullen er honderd procent voor gaan om te laten weten dat hij ons in de steek heeft gelaten”", staat op de website van de club te lezen.

De nieuwe coach van Kortrijk, Karim Belhocine, deed ook zijn zegje voor de wedstrijd tijdens de persconferentie. "Standard wordt een moeilijke trip maar we zijn gewapend. De drie punten die we daar kunnen halen, zouden zeer belangrijk zijn voor de rest van de competitie", vertelde hij. Vorige week wisten de jongens van Belhocine de drie punten thuis te houden tegen KV Oostende. Dat zorgt ervoor dat ze nu op plaats acht staan in de rangschikking. Standard, de dertiende uit de stand, heeft drie punten minder.