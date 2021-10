KV Kortrijk kan terug rekenen op één van hun sleutelspelers

Het gaat een beladen duel zijn tussen KV Kortrijk en Standard Luik na de overstap van Luka Elsner naar de boorden van de Maas. 'De Kerels' gaan alvast kunnen rekenen op één van hun ervaren verdedigende pionnen.

Aleksandar Radovanovic is mee opgenomen in de selectie van KV Kortrijk voor de wedstrijd tegen Standard Luik. De centrale verdediger ondervond deze week problemen met zijn hamstrings maar gaat fit geraken voor dit beladen duel.

Hij heeft al enkele weken hinder aan zijn hamstrings en dit was ook de redenen dat hij er niet bij was in het bekerduel tegen Knokke. Dit was het ideale moment om hem even rust te gunnen.

Radovanovic speelde dit seizoen al 8 wedstrijden voor KV Kortrijk. De Servische verdediger die in de winter van 2021 overkwam van het Franse Lens is uitgegroeid tot een vaste waarde bij KV Kortrijk.