Standard-sleutelstuk wil iets rechtzetten: "Fans denken dat het ons niks kan schelen, vraag het maar eens aan mijn vrouw"

Joao Klauss zijn penaltydoelpunt tegen Moeskroen heeft hem vertrouwen gegeven. De spits van Standard stond al van 15 augustus droog. En nu wil hij gewoon doorgaan, want de slechte resultaten hebben ook een negatief effect op de Braziliaan zijn humeur.

Met de extrasportieve crisis houdt hij zich niet bezig. "Ik wil er zelfs niks over weten. Ik moet mijn job doen, zoals elke speler hier. Dit is uiteraard niet het mooiste moment uit de clubgeschiedenis, maar wij moeten elke dag ons best doen om de club weer te brengen waar ze hoort", zei hij op zijn persconferentie.

En daar is maar één remedie voor. “Winnen is de beste teambuilding die er bestaat. Misschien beseffen de mensen soms niet hoe verveeld wij zitten met de resultaten. Het is echt niet fijn om 's avonds terug naar huis te rijden na weer een nieuwe nederlaag. De volgende ochtend om acht uur staan we weer allemaal samen op de club, slechtgezind. Sommige fans denken dat het ons niks kan schelen, maar dat is zeker niet zo. Vraag maar aan mijn vrouw hoeveel ik ermee zit. Tijdens onze ritten met de wagen zeg ik geen woord, omdat ik er constant aan denk.”