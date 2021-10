Steven Defour komt met opmerkelijke bekentenis: "Wat zullen de mensen weer lachen op Twitter, dacht ik dan"

In voetbalpodcast 90 minutes werd deze week onder meer de situatie van Eden Hazard aangekaart. Na aanslepend blessureleed van Hazard lijkt het geduld van Real-coach Carlo Ancelotti stilaan opgebruikt.

In de podcast nam Steven Defour het op voor zijn voormalige collega. "Laat hem gewoon even met rust. Hij moet ervoor zorgen dat hij nu eens helemaal kan genezen van die blessures, zonder de druk van wedstrijden. Ik heb het ook meegmaakt: je komt te snel terug na een spierblessure en je loopt ergens anders een verrekking op doordat je gaat compenseren. Zo beland je in een sukkelstraatje."

Waarna Steven Defour met een opvallende bekentenis kwam. De ex-middenvelder leek een ijskonijn, maar de reacties op social media lieten hem allerminst koud. "In mijn laatste seizoen bij KV Mechelen lag ik tegen Club Brugge na twintig minuten geblesseerd op de grond.

"Het eerste wat door mijn hoofd ging, was: 'Wat zullen de mensen weer lachen op Twitter omdat ik weer geblesseerd ben'. Dat was het moment dat ik tegen mijn vrienden heb gezegd om ermee te stoppen.Je weet dat die mensen opnieuw zullen beginnen en gaan lachen... Net hetzelfde is op dit moment aan het gebeuren met Eden", besluit Defour.