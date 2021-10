CEO KVO stelt zich vragen bij verlaten aftrap: "Dit had de Pro League toch kunnen voorzien?"

KV Oostende-KV Mechelen moest een kwartier later beginnen omdat de supporters van KV Mechelen vast zaten in de files. Voor Gauthier Ganaye, CEO van KV Mechelen, toch vrij onbegrijpelijk.

"Dit had de Pro League toch kunnen voorzien? 't Is niet alleen vrijdagavond, maar ook het begin van de vakantie. Je moet geen grote wetenschapper zijn om te kunnen voorspellen dat er files gingen zijn."

De spelers werden zo uit hun ritme gehaald, vindt hij. "Ik heb al in Frankrijk en Engeland gewerkt en dit heb ik nog nooit gezien. In de Premier League heb ik het toch ook nog nooit gezien. Dit is niet goed voor de spelers van beide ploegen. Dit is toch een onaangename verrassing", zei hij bij Eleven.