Jules Van Cleemput vindt eindelijk weg naar doel: "Dit seizoen ben ik andere speler"

Slechts weinigen zullen voor aanvang gewed hebben op een doelpunt van Jules Van Cleemput vanavond. En terecht: de verdediger van Charleroi had nog nooit gescoord in 1A, tot vanavond.

De vreugdesxplosie na het derde doelpunt van de Zebra's bevestigt dat het ondanks de zware score geen gemakkelijke avond was tegen Eupen. "We hebben vor elkaar gevochten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen vandaag, maar er zijn geen gemakkelijke wedstrijden dit seizoen", vertelt Jules Van Cleemput. "Onze taak als verdediging was om de 0 te huden zodat de aanvallers het verschil konden maken."

Van Cleemput zelf herleeft sinds hij in een driemansdefensie speelt. "Het past heel goed bij mij, ik heb de hele wedstrijd voor mij en twee collega's achter me om me te dekken. Er ontstaat dan ruimte als ik en Knezevic oprukken, waar dan de rest van het team van profiteert."

Herkende mezelf niet op het veld

"Ik zal de eerste zijn die het zegt maar vorige week was ik niet echt in goede doen. Ik zei tegen mezelf dat ik me niet meer herkende op het veld", bekent Van Cleemput. "Met covid was het niet makkelijk, helemaal alleen op het appartement. Ik heb dat dit seizoen allemaal achter mij gelaten dankzij de coach die me veel vertrouwen geeft."

Van Cleemput staat zo voor de eerste keer op het score bord in 1A. "Of ik me mijn laatste doelpunt herinner? Met Deinze in 1B, maar het is de eerste keer in 1A", lacht hij.