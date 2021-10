Luka Elsner wil niet dat het duel tussen Standard Luik en KV Kortrijk om hem draait

Luka Elsner maakte de overstap van KV Kortrijk naar Standard Luik en dit is niet in goede aarde gevallen bij de West-Vlamingen. Zo hebben ze een geding aangespannen tegen Elsner en Standard. Dit giet wat extra olie op het vuur maar Elsner wil niet dat het over hem gaat vanavond.

“Ik concentreer mij op het voetbal. Misschien is dit geen match als een andere, maar ik ben zeker niet de centrale figuur van dit duel. Het is niet Luka Elsner die tegen Kortrijk speelt, maar Standard.” Elsner wil dat zijn manschappen zich op de wedstrijd focussen. De Rouches willen winnen. “We moeten op de match focussen, niet op rivaliteit, en de ploeg zo goed mogelijk voorbereiden. Zoals altijd wil ik winnen, dat is het enige waar ik aan denk. Essentieel is daar onze energie in te steken”, citeert Het Nieuwsblad de trainer van Standard.





