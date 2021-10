Operatie Propere Handen? Het gaat stuiven in de Jupiler Pro League: "We zijn voorbereid"

Het zou wel eens kunnen gaan stuiven in de Jupiler Pro League. Dat beseft ook KBVB-CEO Peter Bossaert.

Operatie Propere Handen zou wel eens kunnen doorwegen, al mag Peter Bossaert nog niet te veel zeggen over het dossier.

Heel groot dossier

"Het is een heel groot dossier, er komt een storm af op het Belgisch voetbal. Wat? Daar kan ik helaas niets over zeggen", aldus Bossaert in Het Laatste Nieuws.

"Dat er veel eersteklasseclubs betrokken zijn? Wellicht wel. Het inzagerecht is confidentieel. Maar als u vraagt of we voorbereid zijn? Ja!"