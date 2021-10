Louwagie gooit contracten Veljkovic op tafel: "Zie je nu waarom ik zo reageer op de aantijgingen?"

Operatie Propere Handen ligt weer meer dan ooit op tafel en dus zijn er heel veel clubs die zich bedreigd voelen. Michel Louwagie van AA Gent gaat dan weer vol in de aanval.

"We hebben het laagste bedrag van alle betichte clubs", aldus Michel Louwagie in De Zondag over de 172.750 euro die zou zijn betaald aan Veljkovic.

Contracten op tafel

Waarop Louwagie de contracten van Zukanovic en Dejaegere liet zien aan de reporter: "Zo sluitend als iets. Onze vriend is enkel betaald voor zijn bemiddeling en begeleiding."

"En dus nooit voor zogenaamde scoutingsopdrachten. Begrijp je nu dat ik als door een wesp gestoken reageer op de aantijgingen?"