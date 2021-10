Waasland-Beveren voert ingrijpende verandering door: "Tijd is gekomen om hun functies neer te leggen"

Dirk Huyck is niet langer de voorzitter van Waasland-Beveren. Samen met hem vertrekt ook financieel directeur Olivier Swolfs. De twee waren de bezielers achter de overname van de club door de Amerikaanse investeringsgroep Bolt.

In een statement ligt Waasland-Beveren de beslissing toe. "1 jaar geleden werd Waasland-Beveren voor 97,48% overgenomen door de Amerikaanse groep Bolt. Er werd toen afgesproken dat de bestuurders Dirk Huyck en Olivier Swolfs nog de overgang zouden begeleiden. Aangezien de overgang succesvol is afgerond en de destijds afgesproken optie op het saldo van de aandelen nu werd gelicht, is de tijd aangebroken om in onderling overleg hun bestuursfuncties neer te leggen."

"Onze club dankt de afscheidnemende bestuurders Dirk Huyck en Olivier Swolfs voor de geleverde inspanningen van de voorbije jaren. Beiden zullen de club verder blijven ondersteunen als sponsor en supporter."