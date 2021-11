Hannes Van Der Bruggen blijft erin geloven: "Weinig ploegen kunnen dat zo goed als ons"

Met een 1/15 is Cercle Brugge opnieuw gezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Het gat met Beerschot is nog relatief groot, maar de angst zit er bij Cercle al wel in.

Toegegeven, Cercle verdiende tegen Standard en Antwerp toch wel meer dan een 1/6. Maar toch staan ze daar in de hoek waar de klappen vallen. Aanvoerder Hannes Van Der Bruggen blijft er echter in geloven. "Dit heb ik nog niet meegemaakt in mijn carrière. Wel al slechte periodes, maar toen wist je dat de zege wel ging volgen later. Nu verliezen we telkens en dat is enorm zuur", klinkt het bij Van Der Bruggen. "We waren nu al drie wedstrijden na elkaar de betere ploeg, de overtuiging blijft dat we op de goede weg zijn. Weinig ploegen kunnen zo hoog druk zetten als wij dat doen. We missen misschien iemand die ze er met de ogen dicht in knalt als Ugbo vorig jaar. Al wil ik onze aanvallers niets verwijten, ze werken zich te pletter", vindt Hannes Van Der Bruggen.