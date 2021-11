Toeval bestaat niet, dat bewijzen Drogba en Cristiano Ronaldo met deze statistiek!

Cristiano Ronaldo was deze week weer enorm belangrijk voor Manchester United.

Met een doelpunt en een assist loodste hij Manchester United voorbij (een erg zwak) Tottenham. Hiermee redde hij het vel van zijn eigen trainer Ole Gunnar Solskjaer maar tekende hij wel het ontslag mee voor Tottenham-coach Nuno Espirito Santo.

Ronaldo was op dat moment 36 jaar en 267 dagen oud. De andere oudste speler die in de Premier League een doelpunt én een assist gaf was Didier Drogba. Hoe oud hij was? Exact 36 jaar en... 267 dagen!

En tegen welke ploeg deed Drogba het? Jawel hoor, ook tegen Tottenham Hotspur. Toch net iets te veel toeval als u het ons vraagt...