Ashimeru kent straf na cruciale rode kaart tegen OHL, ook Murillo kent straf

Ashimeru behoedde Anderlecht afgelopen zondag van een thuisnederlaag tegen OHL. Hij kreeg hier wel rood voor, maar dat kon niemand na afloop van de partij wat schelen.

Anderlecht beëindigde de wedstrijd tegen OHL van afgelopen zondag met amper negen spelers op het veld. Michael Murillo had na 70 minuten een rode kaart gekregen voor een slag aan Dewaest. Hiervoor krijgt hij vier weken schorsing waarvan drie weken effectief en één met uitstel. Hij krijgt ook een boete opgelegd van maar liefst 3.500 euro.

Ashimeru behoedde Anderlecht in minuut 97 van een nederlaag. Hij haalde met zijn hand de bal van de doellijn en voorkwam zo dat OHL de 2-3 kon maken. Ashimeru kreeg rood en de bal belandde op de stip. Van Crombrugge was de held want hij redde de penalty, maar ook Ashimeru werd als held beschouwd. Ashimeru krijgt een week schorsing met uitstel en een boete van 500 euro effectief. Daar zullen ze bij Anderlecht wel mee kunnen leven.