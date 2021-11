Pep Guardiola met City op volle kracht tegen Club Brugge: "Match tegen Club belangrijker dan zaterdag tegen United"

Manchester City leed afgelopen zaterdag een zeldzame nederlaag in eigen huis tegen Crystal Palace. Woensdag gaat Club Brugge op bezoek in het Etihad Stadium. Pep Guardiola beseft dat City een goede stap richting kwalificatie kan zetten.

Pep Guardiola liet op zijn persbabbel weten dat City woensdag op volle kracht kan aantreden. Komende zaterdag staat de derby van Manchester op het programma, maar toch moet Club Brugge niet hopen om woensdag een veredeld B-elftal van de Citizens te treffen.

"De wedstrijd van woensdag tegen Club Brugge is veel belangrijker dan het duel tegen United. We kunnen woensdag een grote stap zetten richting kwalificatie in de Champions League, terwijl de Premier League nog heel wedstrijden telt", aldus Guardiola, die met City voorlopig op een derde plaats staat in de Premier League. Leider Chelsea telt na tien wedstrijden vijf punten voorsprong.

Zaterdag ging afgelopen zaterdag met 0-2 onderuit tegen het Crystal Palace van Christian Benteke. De Catalaanse manager van Manchester liet zich alvast niet uit het lood slaan door de uitschuiver. "Zoiets kan gebeuren, maar voetbal is meer dan alleen maar het resultaat. We spelen al anderhalve maand op een uitzonderlijk niveau. Misschien wel het hoogste niveau sinds ik hier arriveerde."

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne was de voorbije seizoenen de dirigent bij Man City, maar KDB haalde de voorbije weken zijn gebruikelijke niveau nog niet. Mogelijk moet de Rode Duivel vrede nemen met een plaatsje op de bank tegen Club Brugge. "Je kan je niet voorstellen hoe goed hij is... Ik weet hoe hard hij werkt, ik zie hem elke dag op training bezig. Wanneer je, zoals Kevin, miljoenen wedstrijden speelt, is het logsich dat dat met ups en down gepaard gaat. Ik maak me dan ook geen zorgen over hem. Hij weet dat heel de club steeds 100% achter hem zal staan", besluit Pep Guardiola.