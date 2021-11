Kruis maar aan: data van onder meer Cercle - Club, Clasico en Antwerpse derby bekendgemaakt!

In de Pro League zijn de speeldagen 17 tot en met 22 op hun datum gezet en dus weten we ook wie wanneer speelt rond Kerstmis en dergelijke meer.

Heel wat boeiende duels staan op het programma op de speeldagen 17 tot 22, met derby's en toppers onder meer.

Toppers en derby's

Zo spelen Beerschot en Antwerp de Antwerpse derby op 5 december om 13.30 uur tegen elkaar, een week later staat op zondag om 18.30 uur Genk - Gent op het programma.

Cercle Brugge en Club Bruggen openen het voetbal op 26 december om 13.30 uur tegen elkaar, de Clasico tussen Anderlecht en Standard is voorzien op 16 januari om 18.30 uur.

23/07/2021 20:45 Standard - KRC Genk24/07/2021 16:15 OH Leuven - Zulte Waregem24/07/2021 18:30 KV Kortrijk - Seraing24/07/2021 20:45 KV Oostende - Charleroi25/07/2021 13:30 KV Mechelen - Antwerp25/07/2021 16:00 Club Brugge - Eupen25/07/2021 18:30 Anderlecht - Union SG25/07/2021 21:00 STVV - KAA Gent27/07/2021 20:30 Beerschot - Cercle Brugge30/07/2021 20:45 KRC Genk - KV Oostende31/07/2021 16:15 Charleroi - STVV31/07/2021 18:30 Cercle Brugge - OH Leuven31/07/2021 18:30 Seraing - KV Mechelen31/07/2021 20:45 Eupen - Anderlecht01/08/2021 13:30 Union SG - Club Brugge01/08/2021 16:00 Zulte Waregem - Standard01/08/2021 18:30 KAA Gent - Beerschot01/08/2021 21:00 Antwerp - KV Kortrijk06/08/2021 20:45 Club Brugge - Cercle Brugge07/08/2021 16:15 Beerschot - Union SG07/08/2021 18:30 STVV - Zulte Waregem07/08/2021 18:30 KV Mechelen - Eupen07/08/2021 20:45 KV Kortrijk - KRC Genk08/08/2021 13:30 Standard - Antwerp08/08/2021 16:00 OH Leuven - Charleroi08/08/2021 18:30 Anderlecht - Seraing08/08/2021 21:00 KV Oostende - KAA Gent13/08/2021 20:45 Charleroi - Antwerp14/08/2021 16:15 Union SG - KV Kortrijk14/08/2021 18:30 Eupen - STVV14/08/2021 18:30 Seraing - KV Oostende14/08/2021 20:45 KRC Genk - OH Leuven15/08/2021 13:30 Beerschot - Standard15/08/2021 16:00 KAA Gent - KV Mechelen15/08/2021 18:30 Cercle Brugge - Anderlecht15/08/2021 21:00 Zulte Waregem - Club Brugge20/08/2021 20:45 Standard - KV Oostende21/08/2021 16:15 Seraing - Cercle Brugge21/08/2021 18:30 OH Leuven - Eupen21/08/2021 20:45 STVV - KV Kortrijk22/08/2021 16:00 Zulte Waregem - Charleroi22/08/2021 18:30 Club Brugge - Beerschot22/08/2021 21:00 KV Mechelen - Union SG27/08/2021 20:45 KV Kortrijk - KV Mechelen28/08/2021 16:15 Charleroi - Beerschot28/08/2021 18:30 Cercle Brugge - STVV28/08/2021 18:30 Eupen - Seraing28/08/2021 20:45 Union SG - Standard29/08/2021 13:30 KAA Gent - Club Brugge29/08/2021 16:00 Antwerp - OH Leuven29/08/2021 18:30 KRC Genk - Anderlecht29/08/2021 21:00 KV Oostende - Zulte Waregem10/09/2021 20:45 Club Brugge - KV Oostende11/09/2021 16:15 Eupen - Antwerp11/09/2021 18:30 Zulte Waregem - Cercle Brugge12/09/2021 13:30 Anderlecht - KV Mechelen12/09/2021 16:00 KAA Gent - Charleroi12/09/2021 18:30 Seraing - Standard12/09/2021 21:00 KRC Genk - Union SG12/09/2021 21:00 OH Leuven - KV Kortrijk13/09/2021 20:00 Beerschot - STVV17/09/2021 20:45 Cercle Brugge - Eupen18/09/2021 16:15 KV Oostende - Beerschot18/09/2021 18:30 Union SG - Zulte Waregem18/09/2021 18:30 KV Mechelen - OH Leuven18/09/2021 20:45 Charleroi - Club Brugge19/09/2021 13:30 STVV - KRC Genk19/09/2021 16:00 Antwerp - Seraing19/09/2021 18:30 Standard - Anderlecht19/09/2021 21:00 KV Kortrijk - KAA Gent22/09/2021 20:45 Antwerp - KRC Genk23/09/2021 20:45 Anderlecht - KAA Gent24/09/2021 20:45 Club Brugge - OH Leuven25/09/2021 16:15 Beerschot - Eupen25/09/2021 18:30 Zulte Waregem - KV Kortrijk25/09/2021 20:45 Standard - STVV26/09/2021 13:30 Union SG - Antwerp26/09/2021 16:00 KAA Gent - Cercle Brugge26/09/2021 18:30 KV Oostende - Anderlecht26/09/2021 21:00 KRC Genk - Seraing26/09/2021 21:00 Charleroi - KV Mechelen01/10/2021 20:45 KV Mechelen - Standard02/10/2021 16:15 KV Kortrijk - Charleroi02/10/2021 18:30 Cercle Brugge - Union SG02/10/2021 18:30 STVV - KV Oostende02/10/2021 20:45 OH Leuven - Beerschot03/10/2021 13:30 Anderlecht - Club Brugge03/10/2021 16:00 Seraing - Zulte Waregem03/10/2021 18:30 Antwerp - KAA Gent03/10/2021 21:00 Eupen - KRC Genk15/10/2021 20:45 Club Brugge - KV Kortrijk16/10/2021 16:15 Union SG - Seraing16/10/2021 18:30 Zulte Waregem - Antwerp16/10/2021 18:30 KV Oostende - Cercle Brugge16/10/2021 20:45 Standard - OH Leuven17/10/2021 13:30 STVV - Anderlecht17/10/2021 16:00 Beerschot - KV Mechelen17/10/2021 18:30 Charleroi - KRC Genk17/10/2021 21:00 KAA Gent - Eupen22/10/2021 20:45 Seraing - Charleroi23/10/2021 16:15 Cercle Brugge - Standard23/10/2021 18:30 KV Kortrijk - KV Oostende23/10/2021 18:30 KV Mechelen - Zulte Waregem23/10/2021 20:45 Eupen - Union SG24/10/2021 13:30 Antwerp - Club Brugge24/10/2021 16:00 Anderlecht - Beerschot24/10/2021 18:30 KRC Genk - KAA Gent24/10/2021 21:00 OH Leuven - STVV29/10/2021 21:00 KV Oostende - KV Mechelen30/10/2021 16:15 Charleroi - Eupen30/10/2021 18:30 Standard - KV Kortrijk30/10/2021 18:30 Beerschot - Seraing30/10/2021 20:45 STVV - Club Brugge31/10/2021 13:30 Zulte Waregem - KRC Genk31/10/2021 16:00 Cercle Brugge - Antwerp31/10/2021 18:30 Anderlecht - OH Leuven31/10/2021 21:00 KAA Gent - Union SG05/11/2021 20:45 OH Leuven - KV Oostende06/11/2021 16:15 Eupen - Zulte Waregem06/11/2021 18:30 KV Kortrijk - Beerschot06/11/2021 18:30 KV Mechelen - STVV06/11/2021 20:45 Union SG - Charleroi07/11/2021 13:30 Club Brugge - Standard07/11/2021 16:00 Seraing - KAA Gent07/11/2021 18:30 Antwerp - Anderlecht07/11/2021 21:00 KRC Genk - Cercle Brugge19/11/2021 20:45 KV Mechelen - Club Brugge20/11/2021 16:15 Cercle Brugge - Charleroi20/11/2021 18:30 OH Leuven - Seraing20/11/2021 18:30 Zulte Waregem - KAA Gent20/11/2021 20:45 Standard - Eupen21/11/2021 13:30 Anderlecht - KV Kortrijk21/11/2021 16:00 STVV - Antwerp21/11/2021 18:30 KV Oostende - Union SG21/11/2021 21:00 Beerschot - KRC Genk26/11/2021 20:45 Union SG - OH Leuven27/11/2021 16:15 Seraing - STVV27/11/2021 18:30 Cercle Brugge - KV Mechelen27/11/2021 18:30 Eupen - KV Kortrijk27/11/2021 20:45 Charleroi - Anderlecht28/11/2021 13:30 KRC Genk - Club Brugge28/11/2021 16:00 Zulte Waregem - Beerschot28/11/2021 18:30 KAA Gent - Standard28/11/2021 21:00 Antwerp - KV Oostende03/12/2021 20:45 STVV - Union SG04/12/2021 16:15 OH Leuven - KAA Gent04/12/2021 18:30 KV Kortrijk - Cercle Brugge04/12/2021 18:30 KV Oostende - Eupen04/12/2021 20:45 Club Brugge - Seraing05/12/2021 13:30 Beerschot - Antwerp05/12/2021 16:00 Anderlecht - Zulte Waregem05/12/2021 18:30 Standard - Charleroi05/12/2021 21:00 KV Mechelen - KRC Genk10/12/2021 20:45 Charleroi - KV Oostende11/12/2021 16:15 KV Kortrijk - OH Leuven11/12/2021 18:30 STVV - Cercle Brugge11/12/2021 18:30 Eupen - Beerschot11/12/2021 20:45 Seraing - Anderlecht12/12/2021 13:30 Antwerp - Standard12/12/2021 16:00 Union SG - KV Mechelen12/12/2021 18:30 KAA Gent - KRC Genk12/12/2021 21:00 Club Brugge - Zulte Waregem14/12/2021 18:45 Anderlecht - STVV14/12/2021 18:45 Cercle Brugge - Seraing14/12/2021 21:00 KV Oostende - KV Kortrijk15/12/2021 18:45 Standard - Beerschot15/12/2021 18:45 Zulte Waregem - Union SG15/12/2021 18:45 KV Mechelen - KAA Gent15/12/2021 21:00 OH Leuven - Club Brugge16/12/2021 18:45 Antwerp - Eupen16/12/2021 21:00 KRC Genk - Charleroi17/12/2021 20:45 Seraing - KV Kortrijk18/12/2021 16:15 Beerschot - KV Oostende18/12/2021 18:30 Union SG - Cercle Brugge18/12/2021 18:30 Zulte Waregem - KV Mechelen18/12/2021 20:45 KAA Gent - STVV19/12/2021 13:30 Club Brugge - Anderlecht19/12/2021 16:00 Eupen - Charleroi19/12/2021 18:30 KRC Genk - Antwerp19/12/2021 21:00 OH Leuven - Standard26/12/2021 13:30 Cercle Brugge - Club Brugge26/12/2021 16:00 Standard - Zulte Waregem26/12/2021 16:00 KV Kortrijk - Antwerp26/12/2021 18:30 Union SG - KAA Gent26/12/2021 21:00 KV Oostende - KRC Genk27/12/2021 18:45 KV Mechelen - Seraing27/12/2021 18:45 Charleroi - OH Leuven27/12/2021 21:00 STVV - Eupen27/12/2021 21:00 Beerschot - Anderlecht14/01/2022 20:45 Club Brugge - STVV15/01/2022 16:15 OH Leuven - KV Mechelen15/01/2022 18:30 Seraing - Union SG15/01/2022 18:30 Zulte Waregem - KV Oostende15/01/2022 20:45 KAA Gent - KV Kortrijk16/01/2022 13:30 Antwerp - Charleroi16/01/2022 16:00 Eupen - Cercle Brugge16/01/2022 18:30 Anderlecht - Standard16/01/2022 21:00 KRC Genk - Beerschot22/01/2022 20:01 Standard - Club Brugge22/01/2022 20:01 KV Kortrijk - Eupen22/01/2022 20:01 Cercle Brugge - Zulte Waregem22/01/2022 20:01 Union SG - KRC Genk22/01/2022 20:01 KV Mechelen - Anderlecht22/01/2022 20:01 STVV - Seraing22/01/2022 20:01 Beerschot - OH Leuven22/01/2022 20:01 Charleroi - KAA Gent22/01/2022 20:01 KV Oostende - Antwerp26/01/2022 20:01 Charleroi - KV Kortrijk26/01/2022 20:01 Eupen - Standard26/01/2022 20:01 Club Brugge - Union SG26/01/2022 20:01 Anderlecht - Cercle Brugge26/01/2022 20:01 KRC Genk - KV Mechelen26/01/2022 20:01 KAA Gent - KV Oostende26/01/2022 20:01 Antwerp - STVV26/01/2022 20:01 Seraing - Beerschot26/01/2022 20:01 Zulte Waregem - OH Leuven29/01/2022 20:01 Standard - KV Mechelen29/01/2022 20:01 KAA Gent - Antwerp29/01/2022 20:01 OH Leuven - KRC Genk29/01/2022 20:01 KV Kortrijk - Club Brugge29/01/2022 20:01 Seraing - Eupen29/01/2022 20:01 Cercle Brugge - KV Oostende29/01/2022 20:01 Union SG - Anderlecht29/01/2022 20:01 STVV - Charleroi29/01/2022 20:01 Beerschot - Zulte Waregem05/02/2022 20:01 Club Brugge - KAA Gent05/02/2022 20:01 Anderlecht - Eupen05/02/2022 20:01 Standard - Cercle Brugge05/02/2022 20:01 KRC Genk - Zulte Waregem05/02/2022 20:01 Antwerp - Union SG05/02/2022 20:01 KV Kortrijk - STVV05/02/2022 20:01 KV Mechelen - Beerschot05/02/2022 20:01 Charleroi - Seraing05/02/2022 20:01 KV Oostende - OH Leuven12/02/2022 20:01 Club Brugge - Charleroi12/02/2022 20:01 KRC Genk - Standard12/02/2022 20:01 OH Leuven - Cercle Brugge12/02/2022 20:01 Seraing - Antwerp12/02/2022 20:01 Union SG - STVV12/02/2022 20:01 Zulte Waregem - Anderlecht12/02/2022 20:01 KV Mechelen - KV Oostende12/02/2022 20:01 Beerschot - KV Kortrijk12/02/2022 20:01 Eupen - KAA Gent19/02/2022 20:01 Anderlecht - KRC Genk19/02/2022 20:01 KAA Gent - Seraing19/02/2022 20:01 Antwerp - KV Mechelen19/02/2022 20:01 KV Kortrijk - Zulte Waregem19/02/2022 20:01 Cercle Brugge - Beerschot19/02/2022 20:01 STVV - OH Leuven19/02/2022 20:01 Charleroi - Union SG19/02/2022 20:01 Eupen - Club Brugge19/02/2022 20:01 KV Oostende - Standard26/02/2022 20:01 Club Brugge - Antwerp26/02/2022 20:01 Standard - KAA Gent26/02/2022 20:01 KRC Genk - KV Kortrijk26/02/2022 20:01 OH Leuven - Anderlecht26/02/2022 20:01 Union SG - Eupen26/02/2022 20:01 Zulte Waregem - Seraing26/02/2022 20:01 KV Mechelen - Cercle Brugge26/02/2022 20:01 Beerschot - Charleroi26/02/2022 20:01 KV Oostende - STVV05/03/2022 20:01 Anderlecht - KV Oostende05/03/2022 20:01 KAA Gent - Zulte Waregem05/03/2022 20:01 Antwerp - Beerschot05/03/2022 20:01 KV Kortrijk - Union SG05/03/2022 20:01 Seraing - Club Brugge05/03/2022 20:01 Cercle Brugge - KRC Genk05/03/2022 20:01 STVV - KV Mechelen05/03/2022 20:01 Charleroi - Standard05/03/2022 20:01 Eupen - OH Leuven12/03/2022 20:01 Anderlecht - Antwerp12/03/2022 20:01 Standard - Seraing12/03/2022 20:01 KRC Genk - STVV12/03/2022 20:01 OH Leuven - Union SG12/03/2022 20:01 Cercle Brugge - KV Kortrijk12/03/2022 20:01 Zulte Waregem - Eupen12/03/2022 20:01 KV Mechelen - Charleroi12/03/2022 20:01 Beerschot - KAA Gent12/03/2022 20:01 KV Oostende - Club Brugge19/03/2022 20:01 Club Brugge - KRC Genk19/03/2022 20:01 KAA Gent - Anderlecht19/03/2022 20:01 Antwerp - Zulte Waregem19/03/2022 20:01 KV Kortrijk - Standard19/03/2022 20:01 Seraing - OH Leuven19/03/2022 20:01 Union SG - KV Oostende19/03/2022 20:01 STVV - Beerschot19/03/2022 20:01 Charleroi - Cercle Brugge19/03/2022 20:01 Eupen - KV Mechelen02/04/2022 20:01 Anderlecht - Charleroi02/04/2022 20:01 Standard - Union SG02/04/2022 20:01 KRC Genk - Eupen02/04/2022 20:01 OH Leuven - Antwerp02/04/2022 20:01 Cercle Brugge - KAA Gent02/04/2022 20:01 Zulte Waregem - STVV02/04/2022 20:01 KV Mechelen - KV Kortrijk02/04/2022 20:01 Beerschot - Club Brugge02/04/2022 20:01 KV Oostende - Seraing09/04/2022 20:01 Club Brugge - KV Mechelen09/04/2022 20:01 KAA Gent - OH Leuven09/04/2022 20:01 Antwerp - Cercle Brugge09/04/2022 20:01 KV Kortrijk - Anderlecht09/04/2022 20:01 Seraing - KRC Genk09/04/2022 20:01 STVV - Standard09/04/2022 20:01 Union SG - Beerschot09/04/2022 20:01 Charleroi - Zulte Waregem09/04/2022 20:01 Eupen - KV Oostende