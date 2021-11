Fenerbahçe-doelman verdedigde voorbije twee seizoenen de kleuren van Westerlo: "Wij hebben meer kwaliteit dan Antwerp"

Berke Özer (21) staat vanavond tussen de palen bij Fenerbahçe. De jonge Turk werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Westerlo, waar hij een goede indruk achterliet. Özer moet de geblesseerde Bayindir doen vergeten.

"Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om doelman te zijn van Fenerbahçe", aldus Özer bij GVA. "Al vind ik het tegelijkertijd jammer dat ik in de ploeg kom door de blessure van mijn collega. We leven met Bayindir mee, want hij heeft al veel betekend voor ons team."

Özer beseft dat het voor de Turken geen avondwandeling zal worden in de Bosuil. "Ik speelde twee jaar in België, ik weet dat ploegen hier erg gedisciplineerd voor de dag komen. Ik had mijn ploegmaats voor de heenwedstrijd al gewaarschuwd dat het niet eenvoudig zou worden." Dat bleek ook, want na een aangename pot voetbal werd het 2-2 in Istanbul.

Desondanks ziet de doelman Fenerbahçe als favoriet voor donderdag. "Wij hebben meer kwaliteit in de ploeg."