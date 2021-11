Ex-verdediger Anderlecht heeft spijt: "Anderlecht wilde me houden" en "Met Kompany gaan ze weer naar de top"

Tegenwoordig staat Wesley Hoedt de verdediging van Anderlecht te leiden. Vorig seizoen was dat Matt Miazga, maar die moest terug naar Chelsea. In een gesprek met HLN vertelt hij dat Anderlecht hem wou kopen.

"Ik wilde graag stabiliteit. Anderlecht was een aantrekkelijke optie. Ik was er belangrijk, de coach is fantastisch en de club draait bovenin mee. Ik heb met Vincent (Kompany, red.) en Peter (Verbeke, red.) gesproken, maar het was snel duidelijk dat het niet makkelijk zou zijn om mij te kopen, wat Anderlecht wel graag wilde", zegt hij in de krant. "Chelsea vroeg te veel geld, Anderlecht zocht en vond alternatieven - ik kan de clubleiding niks kwalijk nemen. Dat is nu eenmaal hoe de voetbalwereld in mekaar steekt."

Intussen volgt hij vanuit Spanje, waar hij uitgeleend is aan Alavés, Anderlecht nog op de voet. "Ik had gedacht dat ze hoger zouden staan - er is toch veel kwaliteit. Anderzijds: ook vorig seizoen heeft het tijd gekost. Geloof mij: met Kompany als trainer komt het sowieso goed. En dan belandt Anderlecht weer waar het thuishoort: aan de top."