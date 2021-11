Michael Murillo ziet zijn straf gereduceerd worden door het Disciplinair Comité

Michael Murillo kreeg vorige week een rode kaart in de wedstrijd tegen OH Leuven. Anderlecht ging in beroep tegen de strafmaat en ziet de straf gereduceerd worden.

Het Bondsparket legt Murillo een schorsing op van vier wedstrijden, waarvan drie stuks effectief op de strafbank. RSC Anderlecht is echter van mening dat de flankverdediger werd uitgedaagd door Sébastien Dewaest. Anderlecht ging in beroep en ziet de straf gereduceerd worden. Zo krijgt hij drie weken schorsing waarvan twee effectief. Daardoor mist hij alleen de wedstrijden tegen Antwerp en KV Kortrijk. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Michael Murillo (@rscanderlecht) 3 w. schorsing vanaf 07.11.2021 waarvan 2 w. effectief en 1 w. met uitstel t.e.m. 06.11.2022 + boete €2500 effectief — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 5, 2021

Terechte beslissing U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 27% Nee 73% Stem Je kan nog stemmen tot 08/11/2021 21:00.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (07/11).