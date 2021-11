Sporting Charleroi heeft stevige kritiek op Royal Antwerp FC: "Het is schandalig"

Royal Antwerp FC wil dat er komaf gemaakt wordt met zes Belgen op het wedstrijdblad, maar daarop blijft kritiek komen.

The Great Old wil de verplichting om zes landgenoten op het wedstrijdblad te hebben via de rechtbank laten verdwijnen.

Bij Sporting Charleroi kunnen ze daar niet mee lachen. “Het is schandalig. Hoe kan een club die pas miljoenen euro's investeerde in zijn jeugdcentrum zoiets doen?”, zegt Jöel Crahay, hoofd van de jeugdopleiding in Charleroi, aan La Dernière Heure.

Crahay is zelfs van oordeel dat er acht Belgen op zouden moeten staan. Hij hoopt ook dat beloften in 1B of in Eerste Nationale mogen spelen.