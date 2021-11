Beerschot moet sterkhouder in defensie missen tegen KV Kortrijk: "Geen risico's nemen"

De zege van Beerschot tegen Seraing op de vorige speeldag gaf de Mannekes nieuwe moed. Mits een zege op het veld van Kortrijk nadert Beerschot zowaar tot op één punt van Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand.

In aanloop naar die match werd duidelijk dat Javier Torrente andermaal zal moeten schuiven in zijn defensie. Jan Van Den Bergh ondervindt te veel hinder van de lies en past voor het duel van zaterdag.

"We nemen geen risico's met hem. Gelukkig heeft Thibault De Smet vorige week al minuten gemaakt. Hij is dus beschikbaar en komt in aanmerking voor een basisplaats", liet de Argentijnse T1 van Beerschot zich op zijn perspraatje ontvallen.

De Smet zat drie speeldagen schorsing na een rode kaart tegen Eupen. Op de vorige speeldag viel hij vijf minuten in tegen Seraing. De Smet staat overigens op vier gele kaarten, waardoor hij bij een volgende gele prent andermaal een speeldag moet brommen.