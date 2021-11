Dieumerci Mbokani vier maanden na vertrek bij Antwerp: "Ook nu nog zou ik bij de beteren in België zijn"

Zondag staat Antwerp-Anderlecht op het programma, een duel tussen de laatste twee Belgische clubs van Dieumerci Mbokani. Op zijn 35ste haspelt Mbokani zijn wedstrijden af bij SC Kuwait.

Tot dusver speelde Mbokani nog maar één officiële wedstrijd voor zijn nieuwe club. In de kwartfinale van de Aziatische Champions League trof Mbokani meteen raak. De competitie gaat eind november van start. "Ik heb vlot mijn draai gevonden. Ook hier wil ik het verschil maken, zoals ik dat in België deed. Ik ben een ster hier", aldus Mbokani in HLN.

Vier maanden na zijn vertrek uit ons land komt Dieu nog eens terug op het afscheid van Antwerp. "Eerlijk: het was een grote ontgoocheling dat Antwerp me zo behandelde. Na alles wat ik er getoond heb, vond ik dat ik meer verdiende dan wat men mij aanbood. Maar ik heb nog steeds een fantastisch contact met Paul Gheysens, met wie ik nog regelmatig aan de lijn hang."

Dat de leeftijd van Mbokani -binnen twee weken viert Dieu zijn 36ste verjaardag- de reden was voor Antwerp om hem te laten gaan, is voor de Congolees een non-argument. "Typisch Belgisch... Er zijn toch genoeg oudere spelers die top zijn? Ook in België zou ik nog bij de beteren zijn, daar ben ik zeker van. Ik vind dat gedoe over mijn leeftijd te gek voor woorden. Ik maakte doelpunten, en dat is wat telt", besluit Mbokani.