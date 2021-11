Johan Boskamp ziet nog veel gebeuren in rangschikking: "Zelfs Anderlecht schat ik hoger in"

Union mag dan leider zijn in de Jupiler Pro League, analist Johan Boskamp ziet hen geen landskampioen worden.

Een scenario zoals bij Leicester City moeten we volgens analist Johan Boskamp niet verwachten voor Union SG. “Club Brugge, Genk qua potentieel en zelfs Anderlecht schat ik nog hoger in”, zegt de Nederlander bij HBVL. “Bovendien maakt de competitieformule dat een pak lastiger.”

Verschillende factoren zullen het beïnvloeden. “Van mij mag Union kampioen worden hoor. Ze bewijzen dat je met redelijk beperkte middelen en gericht scouten heel ver kunt komen. Het is te zien of in januari spelers weggehaald zullen worden.”

Boskamp kijkt in de eerste plaats naar de trainer voor de basis van het succesverhaal. “Ook mooi: Mazzu is weer zichzelf. Bij Genk ging die gozer plots heel andere dingen doen, nu doet hij het weer op zijn manier. Op zijn Charlerois. Zijn spelers spelen zonder een greintje angst.”