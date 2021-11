Dante Vanzeir Rode Duivel: "Ik ben ambitieus, maar ook realistisch"

Tegen Charleroi scoorde hij eens een keertje niet, maar Dante Vanzeir had wel een ferme glimlach op de mond na de 4-0 zege.

Dante Vanzeir was onder de indruk van hoe Union speelde tegen Charleroi: "Het was fantastisch, ik ben heel fier op onze groep."

Tegen de grote clubs

"We wisten dat Charleroi een goede ploeg is, dus met 4-0 winnen is het bewijs dat we het ook tegen de grote clubs kunnen. Natuurlijk had ik zelf ook graag gescoord, maar Deniz Undav is daar om het te doen als ik het niet doe."

En nu wachten ... De Rode Duivels. "Het was een ongelooflijke week en ik ben enorm fier. Ik had erop gehoopt, maar me er niet aan verwacht. Ik denk dat ik een hele mooie week tegemoet ga, waar ik op training veel zal kunnen leren. Speeltijd? Ik ben ambitieus, maar ook realistisch."