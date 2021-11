Hét wapen van The Great Old: "Hij werkt soms te veel" en "Ondergewaardeerd omwille van zijn stijl"

Topschutter voorlopig in de vaderlandse competitie: Michael Frey. Met dertien doelpunten is hij al van enorm belang geweest voor The Great Old.

Vorig jaar was hij al goed voor 17 doelpunten bij het gedegradeerde Waasland-Beveren. "Omwille van zijn stijl is hij wat ondergewaardeerd", aldus toenmalig coach Nicky Hayen in De Zondag. "Hij worstelt zich overal doorheen, maar hij betekent zoveel meer voor een ploeg." "Hij is heel doelgericht, kiest goed positie en werkt heel goed af. Michael Frey is een heel belangrijk wapen", aldus nog Hayen. Te veel werken Een gevoel dat ook leeft bij zijn nieuwe werkgever Antwerp: "Hij is een voorbeeld voor iedereen en ligt goed in de groep", aldus assistent Cossey. "Zijn doelgerichtheid en torinstinct zijn enorme kwaliteiten." "Soms werkt hij zelfs te veel. Zijn wil is tien keer groter dan bij sommige anderen", is de assistent van Antwerp duidelijk.





