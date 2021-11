Marouane Fellaini huilde toen David Moyes moest vertrekken bij Manchester United

Marouane Fellaini kende zijn grootste successen in de Premier League en dan vooral bij Manchester United. Hij werd door David Moyes naar Old Trafford gehaald maar de samenwerking was van korte duur. Dit kwam hard aan bij de middenvelder.

Na amper tien maanden moest Moyes vertrekken. Dat kwam hard aan voor de ex-Rode Duivel. "Ik vond het erg voor hem toen hij ontslagen werd", vertelt hij aan The Athletic. "Ik wist hoe erg hoe wilde slagen. Ik heb dit van in het begin gezegd: als je Moyes de tijd geeft, dan zal hij een team bouwen. Ik heb hem al een paar keer bezig gezien met West Ham. Ze zijn een ploeg geworden die heel moeilijk te verslaan is."

Fellaini had een geweldige band met Moyes, die hem ook trainde bij Everton. "Als ik eerlijk moet zijn… Ik heb gehuild ten ik ontdekte dat Moyes zijn job bij Manchester United kwijt was geraakt. Ik dacht dat hij lang zou blijven. Het was een trieste dag. Moyes is een fantastische kerel, met een groot hart. Daarmee mislukte hij toen: hij is gewoon te aardig."