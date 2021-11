Conte wil prijzen pakken met Spurs: "Tottenham wil opnieuw een hoofdrol spelen"

Antonio Conte is sinds vorige week de nieuwe coach van Tottenham Hotspur. De Italiaan moet de Londenaren (eindelijk) naar zilverwerk loodsen.

“Ik ben heel gelukkig om opnieuw aan de slag te gaan als coach”, reageert Antonio Conte na zijn eerste wedstrijd als coach van Tottenham Hotspur. “En dat bij een Premier League-club die opnieuw een hoofdrol wil spelen. De club heeft ultramoderne faciliteiten en één van de beste stadions ter wereld.”

Toch besloot Conte afgelopen zomer niét in te gaan op de aanbieding van de Spurs. “Toen vonden we elkaar niet. Mijn afscheid bij FC Internazionale was nog te recent. Er speelden te veel emoties op dat moment. De mogelijkheid deed zich nu opnieuw voor en ik grijp deze kans met beide handen.”