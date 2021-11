Ronaldo zwaar aangepakt na zware charge op De Bruyne: "Op zo'n niveau zeg je dan sorry" en "Laffe overtreding"

Op het EK schakelden de Rode Duivels Portugal uit, afgelopen weekend dolde Kevin De Bruyne met Manchester City opnieuw met Cristiano Ronaldo & co.

In de slotminuut was er de nodige frustratie opgebouwd bij Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes haakte De Bruyne, daarna kwam CR7 ook nog eens wild invliegen.

Dat leverde hem een gele kaart op, die hij wat laconiek in ontvangst nam. Excuses bij KDB kwamen er allerminst.

Een laffe daad klonk het achteraf in Engeland. En ook in Extra Time waren ze duidelijk: "Niet echt respectvol. Als je dat niveau hebt, dan zeg je sorry", aldus Filip Joos.