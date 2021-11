Vandereycken heeft duidelijk plan voor staartploeg: "Ze kunnen niet zonder hem, dus moeten ze zich aanpassen"

René Vandereycken heeft door zijn jarenlange ervaring als speler en coach een goede kijk op het spelletje. En hij ziet ook elke week dingen, deze keer bij een van de laagvliegers uit de competitie.

Beerschot won in de Beker van België en van Seraing, maar tegen Kortrijk speelde het wel opnieuw angstig: "Ze proberen punten te pakken met veel strijd en Kortrijk ging daar in mee", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Holzhauser

"Holzhauser kwam weinig in balbezit bij Beerschot. Hij is technisch beter dan de meeste van zijn medespelers. Vorig seizoen was hij belangrijk met goals en assists."

"Zijn voetbal komt nu minder tot uiting, maar dat ligt vooral aan de ploeg rond hem. Je moet voor hem een positie vinden. Beerschot moet zich aan hem aanpassen, want ze kunnen niet zonder. Dat zat je tegen Anderlecht: te weinig creativiteit."