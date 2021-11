Wordt Steven Gerrard de nieuwe trainer van Aston Villa? Officieel bod op komst

Sinds het ontslag van Dean Smith bij Aston Villa draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Frank Lampard, Roberto Martinez en Steven Gerrard waren twee namen die heel vaak naar voren werden geschoven als mogelijke opvolgers. Aston Villa zelf toont vooral interesse voor het binnenhalen van Steven Gerrard, die momenteel nog in Schotland actief is bij Rangers FC. Sky Sports meldt nu ook dat Gerrard zelf openstaat voor een terugkeer naar de Premier League.

Aston Villa hoopt de deal rond te krijgen binnen de 48 uur. Ze willen Steven Gerrard op de bank zien zitten wanneer de Villans het op 20 november opnemen tegen Brighton. De voormalige middenvelder van Liverpool staat nog tot 2024 onder contract bij Rangers FC, dus zal Aston Villa moeten onderhandelen met de Schotse kampioen.

"Rangers are a big club but the Premier League is the biggest league in the world and that's where all good managers want to be"



Steven Gerrard is backed for the Aston Villa job by former #AVFC defender Richard Dunne