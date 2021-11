Debat van de week: waar gaat het sprookje van Union toe leiden? (En zover komt Club Brugge volgens u in Europa!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar Club Brugge in Europa. Worden ze nog tweede in hun groep, toch derde of uiteindelijk nog vierde? En als ze derde worden, hoever zien we ze dan komen in de Europa League na Nieuwjaar? De meningen lopen enorm uiteen. 32% ziet hen nog vierde worden, het leeuwendeel ziet ze toch een of meerdere rondes overleven na Nieuwjaar. Deze week polsen we even naar Union Saint-Gilloise, de verrassende leider in de Jupiler Pro League na veertien speeldagen. Vorig jaar stond Beerschot op hetzelfde moment ook op kop in de rangschikking en zij grepen uiteindelijk nog naast de play-offs. Hoever komt Union? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Waar eindigt Union? Kampioen 14% 2e plaats 4% 3e of 4e in play-off 1 39% 5e tot 8e in play-off 2 39% 9e of lager en geen play-offs 4%