Mertens wordt als laatste dertiger bij Duivels vader: "Kijk er naar uit, maar voetbal is nog geen bijzaak"

Dries Mertens wordt in maart voor het eerst vader en dat is bij de Rode Duivels op gejuich en wat plaagstootjes onthaald. Mertens is de laatste van de huidige groep dertigers die vader wordt.

"(lacht) Of ik goeie raad gekregen heb? Tuurlijk, ik zit aan een tafel met jongens die allemaal kinderen hebben. Da's de beste raad die je kan krijgen. Ik luister daar zeker naar, want ik weet niet wat er gaat gebeuren hé. Gelukkig heb ik een vrouw die heel sterk is."

Voor Mertens, die nog jaren willen voetballen, zal het alvast een aanpassing worden. "We zijn al bezig met de kamers te verbouwen, want ik heb mijn nachtrust nog nodig. Het wordt iets nieuws in mijn leven. Ik ben 34 en ik wil mijn voetbalcarrière ook nog goed afsluiten. Dat is een enorm belangrijk punt."

Voetbal wordt in dat geval wel eens de belangrijkste bijzaak ter wereld genoemd. Wordt het dat dan ook? "Ik geniet nog van voetbal en het is voor mij geen bijzaak. De dag dat ik niet meer geniet, zal ik stoppen. Maar het zal veel veranderen ja."