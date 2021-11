Onfortuinlijke Tahith Chong (ex-Club Brugge) oogst lof: 'Geweldige speler, nóg betere kerel"

Tahith Chong (21) liep vorige week op training een zware liesblessure op, die hem maanden aan de kant zal houden. Daarom werd beslist om de uitleenbeurt van de Nederlander per direct stop te zetten, waardoor Chong bij moederclub Manchester United aan zijn revalidatie kan werken.

Afgelopen weekend maakte Chong -op krukken lopend- nog de tijd vrij om op te dagen voor de officiële ploegfoto van Birmingham. De geste van de Nederlander werd fel gesmaakt door de club uit het Championship.

"Geweldige speler, nog betere kerel", luidde het bijschrift op Twitter.

Surprises all his teammates at the official team photo day.



Great player, even better guy. 馃挋 pic.twitter.com/wbxp5DgC3m