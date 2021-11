Van der Brempt over de positie waar hij zich Rode Duivel op ziet worden

Ignace Van der Brempt treedt in de voetsporen van Charles De Ketelaere. De winger krijgt steeds meer speelkansen van Philippe Clement. Maar op welke positie gaat hij zich binnenkort toeleggen?

Van der Brempt speelde al op alle posities op de rechterflank. “Ik hou voorlopig alles open, maar ik denk dat ik het verst kan raken als echte back", zegt hij in Het Nieuwsblad. Maar om daar door te breken bij de Rode Duivels... Dan heeft hij de concurrentie van Meunier, Castagne, Saelemaekers, Foket,... “Klopt, de concurrentie is groot, maar daar zit ik niks mee in. Op die manier word je alleen maar beter. En ik hou wel van een uitdaging.”

Zijn grote idool is Ronaldo, maar een positie als rechtse aanvaller lijkt hij niet te ambiëren. “Je kan zo wel denken, maar je moet ook realistisch zijn en zeggen dat ik niet dezelfde kwaliteiten heb als hij.”