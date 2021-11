"Haast en spoed is zelden goed, dit is halsoverkop"

Fiscaal expert Michel Maus maakt zich zorgen over wat de tax-shift teweeg gaat brengen in het Belgische voetbal. Volgens hem is het wetsvoorstel dat op tafel ligt ondoordacht.

"Het zijn enorme bedragen die de topclubs zouden moeten bijdragen bij deze tax shift", aldus Michel Maus bij Sporza. Makelaars "Een makelaar zal voor zichzelf ook vaststellen dat zijn commissie in België beperkt zal worden tot 3%, waar dat in andere landen wél kan tot 7% oplopen." "Zo wordt de Belgische markt minder competitief. Haast en spoed is zelden goed en dit is toch een verhaal waar men heel lang ter plaatse heeft getrappeld."