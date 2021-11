Onheilspellend nieuws uit Spanje: heeft Agüero zijn laatste wedstrijd gespeeld?

In de competitiewedstrijd tegen Alavés moest Sergio Agüero (33) noodgedwongen naar de kant nadat hij duizelig was en een drukkend gevoel kreeg op zijn borst. In het hospitaal werden hartritmestoornissen vastgesteld bij de ervaren Argentijnse sluipschutter.

Barcelona schatte de afwezigheid van Agüero initieel op een drietal maanden, maar volgens Catalunya Radio lijkt het uitgesloten dat Sergio Agüero nog zal voetballen.

Sergio Aguëro kwam na tien seizoenen bij Manchester City afgelopen zomer transfervrij over naar Barcelona. De voormalige schoonzoon van wijlen Diego Maradona scoorde 41 doelpunten in 101 interlands voor Argentinië.

